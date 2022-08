ONZE OPINIE. “Gevonden! Een nieuw CD&V-boegbeeld voor Antwerpen!”

Zoeken ze bij CD&V nog een boegbeeld voor Antwerpen? Want meer dan Annelies Verlinden voelt deze vrouw zich duidelijk geroepen: Cathy Berx. De Antwerpse gouverneur snijdt tegenwoordig haar christendemocratische collega uit West-Vlaanderen Carl Decaluwé te pas en te onpas de pas af in de drang om ons leven in een betere plooi te leggen. Pizzadozen tellen in tijden van pandemie, de toegang tot recreatiedomeinen beperken in tijden van vandalisme of het hervormen van de waterfactuur in tijden van droogte? Cathy Berx is your woman!