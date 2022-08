ONZE OPINIE. “Gevaarlijk! Mooi weer”

ONZE OPINIE. Misschien moet Groen als ze herbronnen eens deze afkorting als nieuwe naam overwegen: Agalev. En er vervolgens ook beleid naar voeren

Dankzij de verplichting om de helft van de eetkraampjes vegetarisch te maken was de ecologische voetafdruk van de Gentse Feesten nooit kleiner. Dat is bijzonder knap en moedig gedaan van de jonge, groene en voorheen onbekende politicus Bram Van Braeckevelt, die er tegen de stroom in op die manier voor gaat zorgen dat we anders gaan leven, zo schrijft hoofdredacteur Brecht Decaestecker.

23 juli