ONZE OPINIE. “Er is niet minder politieke gulzigheid in Brussel. Vlaamse media hebben er gewoon minder oog voor”

ONZE OPINIE. Elk parlements­lid zou zich in de komende weken moeten afvragen of hij in de afgelopen jaren het verschil gemaakt heeft

Groen-fractieleider Björn Rzoska stopt in 2024 met nationale politiek en gaat voluit voor zijn thuisstad Lokeren. Vriend en vijand erkennen dat zijn vertrek een verlies is voor het parlement, want Rzoska is naast een harde werker ook een zeer integer en constructief politicus. Maar tegelijk zet zijn vertrek ook in de verf wat eigenlijk een evidentie zou moeten zijn: dat parlementslid zijn geen job is voor de eeuwigheid.