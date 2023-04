ONZE OPINIE. “Er is niet meer geld voor de kinderopvang. Maar er is wel een app om te wandelen én om dokter Google te vervangen”

COLUMN. Onvermoei­baar en prijsbe­wust vliegt Charles Michel de wereld rond. De helft van zijn stappen zet hij op de rode loper

Columnist Jan Segers plaatst het reisgedrag van Charles Michel in perspectief. “Akkoord, 460.000 euro voor een retourtje Peking is niet min. Maar de nieuwe Air Force One van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Joe Biden kost vijf miljard dollar. Voor die prijs vliegt Michel tienduizend keer naar China en terug. Nee, prijsbewuster dan onze Europese president vind je nergens.”