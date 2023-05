ONZE OPINIE. Er is geen politicus zo leep als ACV-voorzitter Marc Leemans

“Er is in de Wetstraat geen politicus zo leep als ACV-voorzitter Marc Leemans”, schrijft politiek journalist Astrid Roelandt. “Zonder blikken of blozen verdraait en ontkent hij wat hij en het ACV eerder vertelden over zijn omstreden ontslag, om dan te doen alsof niemand hem er ooit iets over gevraagd heeft. Er is geen politicus zo leep als Marc Leemans. Was hij een minister en was dit in het parlement, hij had er gelegen. Maar in de christelijke zuil is liegen blijkbaar geen zonde.”