ONZE OPINIE. “Enerzijds verlengen we lokale verlieslatende luchthavens, anderzijds staat Brussels Airport, onze economische slagader, op de helling?”

ONZE OPINIE. “Het belooft een jaar lang te stuiven achter de schermen van onze gezond­heids­zorg”

Het heeft weinig gescheeld of de grootste artsenvakbond van ons land was deze week boos uit het systeem gestapt dat de medische tarieven in België reguleert. “De toon voor 2023 is daarmee gezet”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “Er dient zich een hevige strijd aan in onze gezondheidszorg. Eentje die zal bepalen hoe minister Vandenbroucke in 2024 naar de kiezer kan.”

13 januari