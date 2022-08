ONZE OPINIE. Een schoolweek van 3 dagen om de energiefacturen te drukken? Dat idee mag hier, koste wat het kost, geen school maken

Carl Devos. Het is vijf na twaalf maar Vivaldi toont weinig hoogdrin­gend­heid

Vandaag zit Vivaldi voor de achtste keer samen over een mini-pensioenhervorming. De onderhandelingen lopen stroef en slaan wonden, nochtans zal de uitkomst slechts weinig impact hebben op de betaalbaarheid van de pensioenen. Dat de relaties te gespannen zijn bleek ook uit de openlijke confrontatie tussen ministers Van Peteghem (CD&V) en Van der Straeten (Groen) over de overwinstbelasting voor energiebedrijven. De puberale profileringsdrang van enkele partijvoorzitters is niet meer ernstig te nemen, het steekspel tussen regeringsleden des te meer.

16 juli