ONZE OPINIE. “Een inflatie van 10%, een begrotingstekort van bijna 30 miljard euro en een energiecrisis van jewelste. Maar waar is de ernst?”

ONZE OPINIE. Hoeveel alarmbel­len zijn er nog nodig?

Alarm! Leerlingen uit het zesde leerjaar scoren slechter in wiskunde dan vijf jaar geleden. En toen was het ook al slecht. Het is nieuws dat bekend in de oren klinkt. Helaas. De alarmbellen gaan al jaren af. PISA-onderzoek na PISA-onderzoek. Peiling na peiling. De kennis van onze kinderen gaat achteruit. Hoe grijsgedraaid de plaat ook mag zijn, ze is veel té belangrijk om af te zetten.

1 juni