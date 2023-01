ONZE OPINIE. “Een geschiedenis van Vlaanderen is niet meer of minder belachelijk dan een van België”

TV GEZIEN? ‘Het verhaal van Vlaanderen’: “Plots had Tom Waes hetzelfde gevoel voor humor als een echte geschiede­nis­leer­kracht”

Op de eerste dag van het jaar pakte Eén meteen uit met een van z'n meest prestigieuze tv-projecten. In ‘Het verhaal van Vlaanderen’ dompelt Tom Waes ons tien weken lang onder in de rijke geschiedenis van onze contreien. In episode één belandde de presentator in de prehistorie, samen met enkele acteurs die scènes uit het tijdperk naspeelden. De opnames waren een huzarenstukje en mochten een aardige duit kosten, maar zorgde dat ook voor een eindresultaat dat de traditionele, duffe schooltelevisie kon overstijgen? “Ontzettend interessant, maar de ietwat knullige toneeltjes waren voorlopig een overbodige ingreep.”

1 januari