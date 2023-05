ONZE OPINIE. “Een failed state? Alsof keiharde repressie het enige antwoord is van een goed functionerende staat”

ONZE OPINIE: “Waarom beslist de partij of iemand mag aanblijven in een regering?”

“Houdt Ecolo Sarah Schlitz in het zadel? De partij beslist over het lot van een minister of staatssecretaris. Mag dat heilige huisje van de particratie niet eens in vraag worden gesteld? Waarom de partij? Is het niet logischer dat de leider van het team, de premier, daarover beslist?”, stelt politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Meer zelfs: moeten we haar wel vervangen als ze vertrekt?”