ONZE OPINIE. Een expertencommissie over energie en koopkracht hebben we al gehad. Een Overlegcomité ook. Misschien is het tijd om ook eens maatregelen te nemen die een verschil maken?

Het zou alle alarmbellen in dit land moeten laten afgaan: de helft van de Vlamingen heeft schrik om in de armoede te belanden . Dat blijkt uit de grote geldenquête van HLN en VTM NIEUWS. Een expertencommissie over energie en koopkracht hebben we al gehad. Een Overlegcomité ook. Misschien is het tijd om ook eens maatregelen te nemen die een verschil maken?

En nee: er is geen mirakeloplossing. Maar mogen we op zijn minst wat meer creativiteit en urgentie verwachten van politici? Tijdens ‘September Geldmaand’ zal HLN blijven aandringen op échte antwoorden, en gidsen we u om terug meer grip te krijgen op uw portefeuille.

Duitsland doet het wél. Het lanceerde dit weekend een pakket steunmaatregelen van 65 miljard euro. Onder de slogan ‘You’ll never walk alone’ zitten er zowel voor burgers als bedrijven ingrepen in die de stijgende energieprijzen en dalende koopkracht moeten opvangen. Eén van de maatregelen die het meest in het oog springen, is de beslissing om een voordelig basispakket aan elektriciteit in te voeren. Net zoals we dat nu al kennen in onze waterfactuur. Het maakt dat een beetje elektriciteit voor iedereen als basisbehoefte bereikbaar blijft, maar dat mensen tegelijkertijd ook worden aangespoord om er zuinig mee om te gaan. Een vergelijkbaar idee zat ook al in het rapport dat de expertengroep koopkracht half juni in België afleverde. Alleen: er gebeurde al die tijd niets mee. Econoom Koen Schoors, lid van de expertengroep, klonk gisteren in een interview bitter: “Jammer genoeg kozen politici ervoor om op vakantie te gaan in plaats van er werk van te maken.”

We kennen de politieke excuses ondertussen. Op één: “Maar België heeft een uniek systeem waarbij de lonen geïndexeerd worden en zo onze koopkracht beschermen.” Als dat echt zo fantastisch zou werken, mag toch niet de helft van de bevolking met de vrees leven om in armoede terecht te komen? De reden is dat de indexering mankementen heeft. Zelfstandigen vallen er sowieso buiten. En wie de loonsverhoging het meest nodig heeft - mensen met kleine lonen - voelt ze in absolute cijfers het minst. Ander excuus: “Onze begroting laat zulke steunmaatregelen niet toe.” Het klopt natuurlijk dat Duitsland er op dat vlak veel beter voor staat. Maar ook daar hopen ze een fors deel van het noodbudget te verhalen op energiebedrijven. Die miljardenwinsten krijg je ook niet meer uitgelegd. Uiteraard is er een vrije markt. Maar wanneer de Engie’s en Esso’s van deze wereld hun winsten nog eens verdubbelen, terwijl het economisch weefsel in Europa dreigt stil te vallen, dan kan je niet anders dan daar correcties op uitvoeren. In steeds meer landen lijkt daarover een consensus te groeien. Ook in België werd de piste tijdens het Overlegcomité naar voren geschoven. Maar net zoals veel van de andere maatregelen blijft het allemaal vaag.

In deze ‘September Geldmaand’ zal HLN blijven hameren op het feit dat de tijd van rapporten en Overlegcomités voorbij is. Elke dag zonder concrete maatregelen, is er één te veel. De overheid is niet de schuldige voor deze situatie. En evenmin zal ze de factuur kunnen wegtoveren. Maar u hebt wel alle recht om te verwachten dat het sneller gaat, doeltreffender en met meer frisse inzichten en oplossingen.

