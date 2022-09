ONZE OPINIE. “Duitsland floreerde dankzij goedkoop Russisch gas, nu is het een molensteen”

ONZE OPINIE. De Wever is ongeloof­waar­dig als hij voor Antwerps drugsge­weld naar Vivaldi wijst

Laait het druggeweld op in Antwerpen, dan staat burgemeester Bart De Wever (N-VA) steevast klaar om naar de federale regering te wijzen. “Ze doen niet genoeg om dit probleem aan te pakken”, klonk het onlangs na een afrekening in Deurne. En donderdag was het weer prijs na twee explosies in zijn stad. Het is een pavloviaanse reflex geworden bij De Wever. Boem? “Vivaldi!” Knal? “Vivaldi!” Pang? “Vivaldi!”

