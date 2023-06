ONZE OPINIE. Door met een diplomatiek dossier op oorlogspad te gaan, werkte Lahbib zichzelf in nesten

ONZE OPINIE. “De Vlaamse regering is de controle over haar grote en complexe overheid kwijt”

“1,5 miljard euro gaf de Vlaamse regering de voorbije vier jaar uit aan consultants. Dat is een bom en een bom geld. In eerste instantie schetst dit een beeld van een vette Vlaamse overheid. Maar het echte probleem snijdt dieper”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “De Vlaamse regering is de controle over haar grote en complexe overheid kwijt.”