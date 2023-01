ONZE OPINIE. “Discrimineren op uiterlijk? Die oppervlakkigheid kunnen we ons écht niet meer permitteren”

“Wie door de band genomen knapper is, krijgt meer kansen. Wie wit is, krijgt meer kansen. Wie jonger is, krijgt meer kansen. Maar over dat eerste hebben we het veel minder dan de laatste twee. Het is dan ook flou. Want wat is mooi en wat is lelijk? En hoe bewijs je dat je een job niet kreeg door je uiterlijk? Maar hoe dan ook: die bestaande oppervlakkigheid kunnen we ons niet permitteren”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde.