ONZE OPINIE. Deze overheid wil een reclameverbod, maar organiseert gokken wel mee via de Nationale Loterij

COLUMN. Het borsthaar van Macron? U zal weinig rabiate tegenstan­ders vinden, maar ook weinig fanatieke liefheb­bers

Elke zaterdag blikt onze columniste Nadine Van Der Linden terug op de week. De foto van de Franse president Emmanuel Macron sprong in het oog: hemd open, borsthaar zichthaar. “Deze man zit in volle campagne en krijgt zoals alle politici te horen dat hij ook de méns moet tonen. Een wat achterhaalde stelling, want intussen weten we vaak te véél van politici.”

23 april