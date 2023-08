ONZE OPINIE. “Dedecker is uitgespuwd, vandaag kijkt men naar hem als de man die het centrum-rechtse landschap openspeelt”

Jobat Hoeveel verdient een postbode? En een vrachtwa­gen­chauf­feur? Vijf logistieke knelpuntbe­roe­pen op een rij gezet

De net geen 4.000 openstaande vacatures voor logistieke functies op Jobat.be doen al vermoeden dat de sector met een rits knelpunten kampt. En de meest recente knelpuntberoepenlijst van VDAB bevestigt dat. Concreet: zo’n twintig transport- en logistieke beroepen hebben te maken met een kwalitatief of kwantitatief tekort aan personeel. Daarom voorzien we hieronder een overzicht van vijf logistieke functies met hun salaris, werkvoorwaarden én plus- en minpunten.