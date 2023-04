ONZE OPINIE. “De voedselprijzen zijn wereldwijd al twaalf maanden in dalende lijn. En de energiecrisis sloeg veel minder hard toe dan we vreesden”

De wereld gaat officieel niet meer om zeep: het zwembad van Ieper liet deze week weten dat de temperatuur van het water terug even warm is als in oktober van vorig jaar. De reden: de energiecrisis lijkt bezworen. En u mag het dan nog niet in de supermarkt merken: ook de voedselprijzen zijn wereldwijd al twaalf maanden in dalende lijn. In tijden dat het nieuws vaak uit doemberichten lijkt te bestaan, mag het af en toe ook eens benadrukt: meestal komt alles weer goed.