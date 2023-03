ONZE OPINIE. “De vakbond lapt de regels aan zijn laars en het ergste is dat hij dat vanzelfsprekend vindt”

ONZE OPINIE. Is het geen ongeloof­lijk pessimis­tisch idee dat dit land vastge­koekt is?

“Bart De Wever (N-VA) kreeg het label van ongebreidelde revolutionair met zijn plan om de grondwet te omzeilen en zo het land te hervormen. Maar de analyse in Vlaanderen klinkt wel steeds eensgezinder: dit land werkt niet meer”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Na Egbert Lachaert (Open Vld) en Conner Rousseau (Vooruit) zegt nu ook Sammy Mahdi (CD&V) aan de Franstaligen dat ze moeten hervormen of dat het op is. Maart, de maand van de aangekondigde hervormingen, is voor veel politici de lakmoesproef of dit land nog werkt.”