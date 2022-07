ONZE OPINIE: “De prognoses van de vergrijzing zijn al jaren gekend. Niets doen is schuldig verzuim”

ONZE OPINIE: “Enkele simpele suggesties voor Georges-Louis Bouchez om de overheids­uit­ga­ven te verminde­ren”

Wat een week in de Wetstraat. Op één week tijd werden twee expertenadviezen afgeketst als een kleiduif in de lucht. Het advies over onze fiscaliteit werd door Georges-Louis Bouchez (MR) beschouwd als een communistisch traktaat. De suggesties voor de koopkracht werden door Open Vld en CD&V gezien als betutteling. En dan bracht ‘De Morgen’ nog naar buiten dat de experts achter de burgerbevraging een vraag wilden stellen over het koningshuis, maar dat niet mocht van de MR.

