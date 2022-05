ONZE OPINIE. De paniek is voorlopig gevaarlijker dan de prik

ONZE OPINIE. Lef mis je, wanneer een groene spreekt

Toen was er toch nog één. Want van de vele vissen die rond de stoel van Meyrem Almaci zwommen, hapte er voorlopig en allicht maar één: Jeremie Vaneeckhout. Atypische groene. Gelovige groene, landelijke groene. Houdt van een goed stukje vlees en het moedige midden. Niet te verslijten voor een stedelijke bobo die niet met de voeten tussen de ‘gewone Vlaming’ staat. Al is die stedelijke voeling van belang. In 2019 haalde de partij bijna de helft van haar iets meer dan 400.000 stemmen in de dertien centrumsteden. Enter: Nadia Naji uit Molenbeek. Op papier zijn de twee het perfecte plaatje. Een duobaan, waarvan iedereen op het einde van de dag alsnog naar één persoon kijkt? Vraag het eens aan Jean-Marc Nollet (Ecolo).

3 mei