ONZE OPINIE. “De Oekraïners zijn de echte helden. Maar ook Europa mag trots zijn”

ONZE OPINIE. “Alle helpende handen voor Turkije en Syrië zijn helden”

Enkel een vrachtwagenchauffeur uit Genk kan vandaag centraal staan op deze plek. De 24-jarige Tugkan Karaca reed met zijn Scania bijna in één ruk 3.750 kilometer om hulpgoederen naar slachtoffers van de aardbeving te brengen. Het is de enige pleister bij dit vreselijke drama: de hartverwarmende solidariteit die op vele plekken in Vlaanderen is ontstaan. HLN helpt mee door alle acties te bundelen op www.hln.be/helpendehanden.