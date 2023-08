ONZE OPINIE. “De nieuwe staatsbon is een interessant experiment. Tot wat zijn de vastgeroeste spaarders samen in staat?”

ONZE OPINIE. “Vrouwen betalen deeltijds werk nog steeds cash in hun pensioen”

“De klassieke rollenpatronen zijn moeilijker te doorbreken dan men in sommige kringen denkt: 50 procent van de jonge moeders werkt deeltijds tegenover 5 à 7 procent van de jonge vaders. De wil van de vrouw? Dat is een optie. Maar al te vaak belandt een vrouw er ook pardoes in”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Het is één iets om de vrouw te doen werken, het is iets anders om een sociaal systeem te hervormen.”