ONZE OPINIE. “De kustwacht keek toe hoe bomvol schip met migranten zonk. Dit drama is geen ongeluk, maar een politieke keuze”

SLANGEN OP MAANDAG. Armoede bestrijden en kansen creëren is een kerntaak voor ieder departe­ment, zonder uitzonde­ring

Het politieke jachtseizoen is begonnen, en het vizier is gericht op de armste en meest kwetsbare gezinnen. Ze zijn met 190.000, de één op de zeven kinderen die in Vlaanderen in een gezin in armoede opgroeien. Is dat allemaal geïmporteerde en gekleurde armoede, een gevolg van gebrekkige taalkennis, zoals sommigen beweren? Wat dan met de 55.000 kinderen in armoede bij wie geen vleugje migratieachtergrond komt kijken?