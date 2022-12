ONZE OPINIE. “De kost voor een doodgewone voetbalmatch loopt op. Nog het meest voor de Marokkaanse gemeenschap zelf”

ONZE OPINIE. Dit is geen diepgewor­teld verzet tegen een opvangcen­trum. Dit gaat over een burgemees­ter die zich geen baas meer voelt in zijn eigen gemeente

“Tijdelijk? Mijn schoonmoeder zou ook komen voor twee weken en ze is tien jaar gebleven.” Sinds gisteren weet iedereen dat niet Hendrik Bogaert de burgemeester is van Jabbeke, maar wel zijn kleurrijke CD&V-partijgenoot Frank Casteleyn. Wie zich doorheen zijn sappige West-Vlaams een weg weet te banen, begrijpt dat hij van plan is om zich te blijven verzetten tegen de aangekondigde noodopvang in zijn gemeente.

