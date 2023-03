ONZE OPINIE. De Grote Peiling: “Niet alleen koning Filip mag beginnen nagelbijten over 2024, de hele politieke kaste”

ONZE OPINIE. “Hoe kan je proberen om geprivile­gi­eer­de pensioenre­gimes die niet meer van deze tijd zijn af te schaffen, als de politiek voor zichzelf nog een achter­poort­je vindt?”

“Schandaal na schandaal klinkt het luid dat de politiek het goede voorbeeld moet geven. Nu écht. We moeten ze geloven. Op hun communiezieltje. Maar nog steeds staat Kristof Calvo (Groen) te roepen aan de zijlijn over een betere politieke cultuur - en hij roept over niks anders. En dan wordt het wel erg moeilijk om elders met veel autoriteit en vertrouwen te snijden in het budget van de gewone burger”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde.