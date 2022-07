ONZE OPINIE. De fiscale hervorming van Van Peteghem lijkt eerder een belastingverlaging. Maar misschien is dat stiekem ook wel de bedoeling

ONZE OPINIE. Het beperkte bezoek is goedbe­doeld, maar het is ook betutte­lend voor vrouwen die net iets ongeloof­lijks deden

En wat als we moeders nu eens zelf laten kiezen over hun kraambezoek? Neen, het moeten geen stoeten nonkels en tantes zijn die in de kraamafdeling passeren en bij een glas lauwe cava keuvelen dat het toch zo'n schoon kind is. Maar mag het nog, dat jij als moeder bepaalt wat je aankan en wie je aankan?

2 juni