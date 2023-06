ONZE OPINIE. “De digitalisering van Justitie is al 20 jaar een martelgang, en dan springen burgers in het gat dat de politiek laat”



“De digitalisering van justitie is al 20 jaar een martelgang, dus springen burgers in het gat dat de politiek laat. Kijk naar de ethische hacker Inti De Ceukelaire”, schrijft politiek journaliste Isolde Van den Eynde. “Een initiatief dat in de uitvoering erg kaduuk is en dus niks aantoont, maar het idee om meer transparantie te bieden is zinvol.”