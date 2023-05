ONZE OPINIE. “De collectieve depressie in de Wetstraat kent maar één uitweg”

SLANGEN OP MAANDAG. Sinds wanneer is werken zo’n vreselijke straf geworden?

“Ge wordt er niet rijk van, ge wordt er zo muug van, en voor dat arme pensioen, moet ge ’t zeker niet doen”, zo gierde volkszanger Juul Kabas in zijn klassieker ‘’t Zijn zotten die werken’. Het onblusbare verlangen om sneller te stoppen met werken, de voortdurende onheilstijdingen over werkdruk of het bericht vandaag dat van de 6.287 bruggepensioneerden er amper 39 opnieuw aan de slag gingen terwijl bedrijven om die ervaren krachten smeken... Sinds wanneer is werken zo’n vreselijke straf geworden?