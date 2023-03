ONZE OPINIE. “De belastingbetaler draait straks twee keer op voor pensioenextra’s”

COLUMN. Wat is een goede baas? Als het van de welzijnsex­perts afhangt, een tandeloze tijger

Elke zaterdag blikt onze columniste terug op de week. De bom die barstte in Plopsaland, plaatst vraagtekens bij wat ‘goed leiderschap' nu precies is. Moderne bazen zijn bekommerd om het welzijn van de werknemers, maar moeten tegelijk tegemoet komen aan de hoge eisen van de klant of de targets van hun éigen bazen. “Niemand wil bullebakken”, schrijft ze, “maar tegelijk kom ik wel eens op plekken waarvan ik denk: hier mag de manager gerust wat strenger zijn.”