ONZE OPINIE: “De begroting moet Open Vld stilaan bloednerveus maken”

ONZE OPINIE: “Ik vind dat toch zo triestig, een WK zonder bier”

Bobbejaan Schoepen wist het al: “Ik ben wel aan het zingen maar ik heb geen plezier. Ik vind dat toch zo triestig, een cafe zonder bier.” Sinds vrijdag weten we: het wordt ook een WK zonder bier. “Zo terecht de kritiek ook is op Qatar als host”, schrijft adjunct-hoofdredacteur Dimitri Antonissen, “laten we het de sjeiks die met oliemiljarden deze wereldbeker kochten, niet gunnen om naast het bier ook ons voetbalplezier helemaal af te nemen.”

19 november