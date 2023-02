ONZE OPINIE. “CD&V was nooit een gevreesde partij, nu vist ze in N-VA-water”

Slangen op maandag. “De VS zijn onze vrienden, zolang het niet over geld gaat. En in de VS gaat het altijd over geld”

In de schaduw van de Oekraïense oorlog ontvouwt zich geruisloos een oorlog waarvan de gevolgen veel ingrijpender zullen zijn dan de ontsporing van de energieprijzen. In alle stilte is VS-president Joe Biden een handelsoorlog gestart die Europa heel wat banen en welvaart zal kosten. Dat Europa loopt voortdurend tegen de grenzen van haar model aan, en morrelt tandeloos in de marge.