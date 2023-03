ONZE OPINIE. “Bouchez en De Wever inspireren zich meer op Bruno Tobback dan op Emmanuel Macron”

Slangen op maandag. CD&V omarmt het succes van de BoerBurger­Be­we­ging. Maar dat die partij kiezers van Vlaams Belang verleidt? Begin er maar aan

De inkt van de Nederlandse verkiezingsuitslag is nog geen week oud, maar er wordt alweer druk gespeculeerd dat de BoerBurgerBeweging bij de volgende verkiezingen opnieuw zal verdampen, ten gunste van weer een ander anti-establishmentalternatief. Met eerst Pim Fortuyn, vervolgens Geert Wilders, toen Baudet en nu BBB’s Caroline van der Plas, lijkt het inderdaad alsof het proteststokje in Nederland duchtig van hand naar hand gaat. Dat het in ons land zo goed als onmogelijk is dat een partij op dezelfde manier uit het niets kan oprijzen, heeft veel te maken met de genereuze partijfinanciering alhier, die bijna volledig in het teken staat van het belonen van het status quo.