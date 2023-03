ONZE OPINIE. “Boodschap aan ministers: samenwerken en oplossingen zoeken, dát is waarvoor u gekozen bent”

SLANGEN OP MAANDAG: “Jambon en Demir streden voor dossier waar hun partij niets bij te winnen had”

Niets dan lachende gezichten, eind vorige week na de tumultueuze landing van het Vlaamse stikstofakkoord. Wie eerder getuige was van het steekspel in het Vlaams Parlement, dacht waarschijnlijk dat het nooit meer goed kwam. Maar bij de voorstelling van het akkoord leek het wel of ieder moment een spontane Kumbaya kon losbarsten. Na een lange periode van politieke verlamming is zowel de federale regering, met haar asielakkoord, als de Vlaamse regering erin geslaagd om een akkoord te smeden. Dat geeft perspectief voor de toekomst, want hete hangijzers zijn er nog genoeg.