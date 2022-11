ONZE OPINIE. “Beste premier, u heeft een knoert van een probleem”

ONZE OPINIE. “Begint het taboe over een miskraam al niet bij de algemene 12 wekenregel?”

“Als één op de zes vrouwen een miskraam meemaakt, hoe komt het dat het een taboe is?”, vraagt politiek journalist Isolde Van den Eynde zich af. “Begint het niet al bij het begin, bij die eerste weken zwangerschap die je volgens een ongeschreven wet in grootse stilte behoort te beleven? Het wordt er bijna ingedramd. Twaalf weken moet je op je tanden bijten: dat is het dogma. Want de kans dat het misloopt, is dan nog reëel. En dat verdriet hou je voor jezelf of enkele intimi.”

24 november