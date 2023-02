ONZE OPINIE: “België mensonwaardig? Mogen we dat een tikje hypocriet vinden van onze Nederlandse buren?”

Hoe we berichten over Bart De Pauw

Als krant durven we over alles te schrijven en laten we niets onbenoemd. Dat is wat u als lezer verwacht. Daarop maken we een zeldzame uitzondering: over zelfdoding zijn we erg terughoudend in onze berichtgeving. Bij Bart De Pauw brachten we het bericht enkel naar buiten na overleg met zijn echtgenote die het zelf wel benoemde als een “vermoedelijke poging”. Om te voorkomen dat andere mensen met donkere gedachten zich spiegelen aan deze zaak, laten we details achterwege.