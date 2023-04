ONZE OPINIE. “België, kampioen in veel, maar niet op de arbeidsmarkt”

Slangen op maandag. De war on drugs is verzand in loopgraven­oor­log. Meer en zwaarder bewapende agenten leiden slechts tot een opbod van geweld

Terwijl de winkelkar almaar duurder wordt, daalt de prijs van een gram cocaïne. De hoeveelheid die wereldwijd geproduceerd wordt en die ons land binnen raakt, is blijkbaar groot genoeg om de prijs onder druk te zetten. De prijs voor een gram schommelt rond de 50 euro. In de afgelopen tien jaar verdubbelde het aantal gebruikers in Vlaanderen van 0,8% naar 1,7%. Dat komt neer op zo’n 180.000 gebruikers, of een stad cocaïnesnuivers ter grootte van twee keer Mechelen.