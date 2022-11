ONZE OPINIE. “Beleidspartijen hebben te lang gezwegen over migratie. Men dacht dat het zoals het gat in de begroting wel vanzelf zou verdwijnen”

Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert werd door sommigen weggehoond met zijn ‘vol is vol’-uitspraak over de asielopvang in België. Want een slogan van Vlaams Belang, en die partij triomfeerde. “Dat komt omdat beleidspartijen te lang hebben gezwegen over migratie”, schrijft politiek journaliste Isolde Van den Eynde. “Vol is vol impliceert wel dat politici er niets aan kunnen doen. Er zijn er te veel: sorry voor de volgende kwetsbare in de rij. Het is gewoon het gevolg van een kaduuk Europees migratiesysteem.”