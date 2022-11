ONZE OPINIE: “Begrip voor de angst? Zeker. Maar de eisen zijn vandaag gewoon niet haalbaar”

ONZE OPINIE. “Het is ver gekomen dat burgers moeten uitschreeu­wen hoe de overheid hen belemmert om te werken”

“Tegen hun zin, geklasseerd door de maatschappij. Het is ver gekomen dat burgers zélf uitschreeuwen hoezeer de overheid hen belemmert om te werken”, dat schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde nu blijkt hoe dertigers en zelfs twintigers verplicht met pensioen moeten na een medische tegenslag. “Werkloosheid is geen keuze. Dat propageert de PS. Welaan dan, waar wacht minister van Pensioenen én Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) op? Voor veel mensen is met pensioen zijn geen keuze.”

20 oktober