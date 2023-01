ONZE OPINIE. “Als het bij lokale kieslijsten en een vaag ouderenplan blijft, klinkt dat pleidooi voor de oudere erg hol, niet vol”

ONZE OPINIE. “De drugsmaf­fia deelt opnieuw een slag uit. Er is maar één antwoord: minstens even hard en zichtbaar terugslaan”

Voor de tweede keer in amper een paar maanden tijd moeten justitieminister Van Quickenborne (Open Vld) en zijn gezin onderduiken. Dreigingsniveau 4, wat wil zeggen dat de kans op een aanslag zeer nabij was. “Dit is geen fait divers”, zegt politiek journalist Astrid Roelandt. “Je kan schamper doen over burgemeester De Wever en zijn ‘war on drugs’, die ondertussen wel niet kan voorkomen dat er granaten afgaan in de straten van Antwerpen. Maar wie nu niet ziet dat het oorlog is, heeft het mis.”

9 december