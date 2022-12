ONZE OPINIE. “80% van de Oekraïense vluchtelingen werkt in Nederland. Niet in België. Een uitdaging, maar vooral een kans”

ONZE OPINIE. “Hoe vaak horen we nog dit soort verhalen over de kinderop­vang? De vaststel­ling is telkens: men had sneller kunnen ingrijpen”

“Alweer prijs in een crèche. Alweer gruwel. Erger dan je al las. Hoe vaak nog dit soort verhalen? Wat ligt er nog te stinken onder de nonchalance van de afgelopen jaren?”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Want telkens is de vaststelling: ingrijpen kon sneller. Het label ‘Erkend door Kind en Gezin’ is geen kwaliteitslabel meer. Het vertrouwen is te grabbel gegooid. De weg is lang, een opkuis meer dan nodig.”

