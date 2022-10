ONZE OPINIE: “1,4 miljoen euro voor een bezoekerscentrum van de KU Leuven? Is dat wel nodig?”

De demarche van Zuhal Demir in de verkrachtingszaak aan de KU Leuven zet ook de schijnwerpers op het subsidiebeleid , schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Ook Matthias Diependaele en Jan Jambon hebben steun veil voor de KU Leuven en haar 600-jarig bestaan. Is dat eigenlijk wel nodig? De subsidiedrang was lang een Belgische ziekte, maar de Vlaamse regering is in hetzelfde bedje ziek.”