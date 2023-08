ONZE OPINIE. “Elk verkiezingsprogramma moet vertrekken vanuit onze bloedrode begroting”

“Een regering in lopende zaken is het slechtste wat voor een begroting kan gebeuren, zegt staatssecretaris Alexia Bertrand (Open Vld). Maar de hamvraag is wanneer we uit die lopende zaken geraken”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “U moet er nu nog niet van wakker liggen op vakantie met de blik op de einder en een glas rosé in de hand. Maar wie het meent met dit land, schrijft straks een verkiezingsprogramma dat vertrekt vanuit onze bloedrode begroting.”