OPINIE. “Nieuws waar je blij van wordt: bij HLN maken we er werk van”

Uiteraard gaat de redactie niet op een roze wolk leven. We leven in tijden met grote, dramatische nieuwsgebeurtenissen. De oorlog in Oekraïne - de grens is niet verder rijden dan een trip naar Rome - op kop. Maar ook de stijgende prijzen zijn iets waar je van wakker kan liggen. En wat deze week met dat brandend autoschip in de Noordzee? Of de crackepidemie rond het Zuidstation? Over al dat soort onderwerpen blijven we kritisch, objectief en ongebonden schrijven zoals u dat van ons verwacht. We gaan er geen ‘suikeren randje’ aan toevoegen. We geven u de feiten zoals ze zijn.

Maar gelukkig is er meer dan enkel slecht nieuws. Elke dag zijn er hartverwarmende verhalen van Vlamingen die met kleine gebaren grootse dingen doen. Gisteren nog: de chef van het ziekenhuisrestaurant in Geel die jonge patiëntjes blij maakt met zijn eten door dat in grappige figuurtjes op de borden te dresseren. Wie wil er nu geen bord met Samson-spaghetti. Maar geregeld is er ook wetenschappelijk onderzoek dat de wereld een beetje beter maakt. Of zijn er ontdekkingen waar je blij van wordt. En wie weet: misschien komt er deze zomer ooit zelfs beterschap in het weer.

Alleen is ons brein zo geprogrammeerd dat het makkelijker aandacht heeft voor het negatieve nieuws. Niet alleen de hersencellen van journalisten. Ook de uwe. Al van in de oertijd zijn we getraind om naar ‘gevaar’ te speuren. Dat maakt - ook al lopen er geen dinosaurussen meer rond - dat ons oog nog steeds sneller valt op alarmerende berichten. Het gebeurt intuïtief. Zelfs al verzuchten we met zijn allen dat we écht wel toe zijn aan wat nieuws waar we blij van worden, het is niet altijd makkelijk om die berichten te vinden. Daar gaan we bij HLN iets aan doen.

Elke avond gaan we in de HLN-app minstens één keer een ‘goed nieuws-alert’ uitsturen. Een pushbericht met nieuws dat vrolijk stemt. Het verplicht ons als redactie om er extra aandacht voor te hebben. En het helpt u als lezer om die verhalen ook makkelijk te vinden. Als dat geen goed nieuws is.

Dimitri Antonissen