De outing van Conner Rousseau riep veel vragen op. Jan Segers stelt ze aan ‘woordvoerder’ Lander Cobbaert: “Waarom hij nu uit de kast komt, daar moet ik toch geen tekeningske bij maken”

Columnist Jan Segers heet Pascale Van Damme welkom als bondsvoorzitter. “De Koninklijke Belgische Voetbalbond. Waar men onder directeuren en bestuurders elkaars rug krabt en daar vervolgens een dolk in steekt. Waar men elkaar onder de bus gooit, zelfs op dagen dat De Lijn niet uitrijdt. Als een vrouw in Saudi-Arabië het tot astronaut schopt, wat zou een vrouw in België dan niet deugen als voorzitter van de voetbalbond?”