De outing van Conner Rousseau riep veel vragen op. Jan Segers stelt ze aan ‘de woordvoerder’: “Waarom hij nu uit de kast komt, daar moet ik toch geen tekeningske bij maken?”

COLUMN. Wie, zoals Theo Francken, houdt van de welgevorm­de zinnen van Ilja Leonard Pfeijffer, kan nooit een gevaarlijk mens zijn

Columnist Jan Segers lijdt aan een selectief geheugen. “Waarom Theo Francken was uitgenodigd in ‘De Afspraak’ en waarover hij het had, kan ik me niet herinneren, maar mij is bijgebleven hoe Francken op de afterparty zijn eigen exemplaar van ‘Grand Hotel Europa’ liet handtekenen door Ilja Leonard Pfeijffer, die er ook te gast was. Een ontroerend tafereel vond ik dat.”