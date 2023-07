COLUMN. “Zou Dedecker vandaag nog vinden dat de klimaatopwarming een zegen is, een verzinsel van dolgedraaide groene jongens op afgedragen sandalen?”

ONZE OPINIE. “Als het brandt in Parijs, dan vonkt het in Brussel”

“Gerechtigheid voor Nahel” komt blijkbaar ook met een paar nieuwe sneakers uit een geplunderde Nike winkel. Of met het in brand steken van auto’s en steps in Brussel, 300 kilometer ver van de Parijse buitenwijk waar het drama zich voordeed. Buitensporig politiegeweld is maar een excuus voor veel jongeren om de boel in de fik te steken.