COLUMN. Zondag volgt Remco Evenepoel zichzelf op als wereldkampioen. Maandag komt hij met groot nieuws

ONZE OPINIE. “De Brusselse crack-epidemie vergt een andere aanpak dan de Antwerpse cocaïne-oor­log”

Een Antwerps gezin was afgelopen weekend getuige van een moordpoging aan het Brusselse Zuid-station. “Wat zich daar onder drugverslaafden afspeelt, is niet meer normaal”, schrijft onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert. “De Brusselse burgemeesters weten wat het probleem is: crack. Een drug die bepaalde wijken in grootsteden van de VS compleet verwoest heeft. Als we dat bij ons willen vermijden, is een andere aanpak nodig dan in Antwerpen.”