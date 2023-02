COLUMN. “Ze wisten dat de vuurtoren er stond. Die lichtflitsen in hun living waren te voorzien.” Maar is dat zo?

ONZE OPINIE. “Een wonderop­los­sing is er niet, maar als de wil er is om écht een versnel­ling hoger te schakelen in de strijd tegen drugs, is er nog wel wat mogelijk”

Nee, er is geen wonderoplossing die het drugsgeweld zal doen stoppen, schrijft politiek journalist Astrid Roelandt. Een veiligheidsraad bijeen roepen, zoals Bart De Wever vraagt, is dat ook niet. Maar als de regering echt een versnelling hoger wil schakelen in de strijd tegen drugs, dan is zo’n veiligheidsraad - met iedereen aan 1 tafel om grote beslissingen te nemen - geen onlogische stap.

