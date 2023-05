COLUMN. Wij, socialisten, genieten na van 1 mei. Onze voorzitter was briljant. Copacabana had hem deugd gedaan

ONZE OPINIE. “Bouchez mag dromen van een centrum­recht­se regering, maar zelfs in Vlaanderen is die droom geknapt”

“Georges-Louis Bouchez (MR) droomt van een Zweedse coalitie met CD&V, Open Vld, MR en N-VA. Maar die coalitie haalt bijlange geen meerderheid meer. Frappanter dan de vaststelling dat de centrumrechtse federale regering geen optie meer is, is dat ze dat Vlaams ook niet meer is volgens onze Grote Peiling”, schrijft politiek journalist Isolde Van den Eynde. “Zelfs kiezers van Open Vld en CD&V hebben geen vertrouwen in de centrumrechtse regering waar hun partijen deel van uitmaken.”