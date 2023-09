COLUMN. Wie kwam ooit op het idee dat iemand vakjes laten aankruisen kwaliteit garandeert?

ONZE OPINIE. “Trump versus Biden is de ultieme uiting van een democratie in crisis”

In de ene hoek: een kandidaat die aangeklaagd wordt voor een samenzwering tegen de Amerikaanse democratie. In de andere hoek: een 80-jarige waarvan twee op de drie Amerikanen denkt dat hij mentaal en fysiek niet meer capabel is voor een nieuwe termijn. Hoeveel treuriger kan de strijd om de politieke toekomst van een wereldmacht nog worden?